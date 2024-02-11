الأوبرا تعلن نفاد تذاكر أولى عروض 100 سنة غنا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 فبراير 2024 06:35 مساءً - تطلق دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر بالتعاون مع النجم على الحجار أولى فعاليات المشروع الفنى 100 سنة غنا، وذلك في تمام الثامنة من مساء الأربعاء الموافق 14 فبراير الجاري على المسرح الكبير بالأوبرا.

وأعلنت دار الأوبرا عن نفاد تذاكر الحفل مما يؤكد تطور الوعى الفنى للمجتمع والرغبة في الاطلاع على نوادر التراث الموسيقى والغنائي المصرى والعربى الذى يعد أحد مفردات الهوية.

يشار إلى أن أول عروض 100 سنة غنا يضم مختارات من أهم وأشهر أعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، ومنها: كان اجمل يوم، خايف أقول، يا ورد مين يشتريك، عاشق الروح، يا مسافر وحدك وغيرها إلى جانب معلومات وتسجيلات نادرة في شكل غنائي درامي استعراضي من إخراج عصام السيد، اعداد الكاتب الصحفى أيمن الحكيم.

ويشارك خلاله ضيف الشرف النجم محمد الحلو، ميدو عادل ونجوم الأوبرا للموسيقى العربية أحمد عفت، نهاد فتحى، اسماء كمال بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هشام جبر وتصميم الاستعراضات رجوى حامد، الديكور محمد الغرباوى والاضاءة ياسر شعلان وشاشات محمد عبد العظيم.

مشروع 100 سنة غنا

جدير بالذكر أن المشروع الفنى 100 سنة غنا يضم سلسلة من العروض التى ترصد تاريخ الموسيقى والغناء العربي وتطوره خلال القرنين التاسع عشر والعشرين مع تناول أهم الموسيقيين خلال تلك الفترة فى شكل يجمع الغناء بالدراما والاستعراض.

ويهدف إلى تأكيد ريادة مصر الفنية في مجال الموسيقى والغناء وتعريف الأجيال الجديدة بالتراث الموسيقي العربي والتعبير عن التحولات الاجتماعية والسياسية التي مر بها المجتمع في مختلف الفترات الزمنية من خلال الموسيقى والغناء.