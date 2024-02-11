العرابي : إسرائيل تعيش حالة من الهذيان السياسي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 فبراير 2024 08:37 مساءً - قال محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، ورئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن التنمية أصبحت سلام الدبلوماسية المصرية والتي تتمثل مشروعاً مصر القومية والربط الكهربي بين عدة دول.

وأضاف العرابي خلال لقاء مفتوح نظمته لجنة الشؤون الخارجية برئاسة حسين الزناتي بمبنى نقابة الصحفيين، أن القضية الفلسطينية تم اختطافها من قبل دول إقليمية لتحقيق مصالح شخصية، وأيضا في مجلس الأمن من أجل المكايدة السياسية.

وأكد وزير الخارجية الأسبق، أن إسرائيل تعيش في حالة من الهذيان السياسي، مشيرا أن رد فعلها مبالغ فيه نتيجة إحساسها بالتهديد الوجودي في 6 أكتوبر 1973، و7 أكتوبر 2023.

وتابع:" استعجب من الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يترك الحديث عن مقتل 128 ألف من المدنيين الفلسطينيين ويتحدث عن فتح معبر رفح، فأمريكا تلجأ إلى المراوغة السياسية لإبعاد الأنظار عن القضية الأساسية".