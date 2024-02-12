استقرار أسعار الذهب عالمياً
استقرت أسعار الذهب اليوم في تعاملات متواضعة مع ترقب المستثمرين تصريحات عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” في أسبوع حافل بالبيانات.
وذكرت وكالة رويترز أن الذهب استقر في المعاملات الفورية عند 2023.03 دولاراً للأوقية.
كما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2037.10 دولاراً للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى استقر البلاتين في التعاملات الفورية عند 871.87 دولاراً للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 865.13 دولاراً، كما صعدت الفضة 0.5 بالمئة إلى 22.71 دولاراً.
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