10 شهداء في غزة مع بداية اليوم الـ134 للعدوان الإسرائيلي

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 فبراير 2024 12:31 مساءً - تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا لليوم الـ 134 على التوالي، في ظل استمرار ارتكابها المجازر بحق الشعب الفلسطيني.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن طائرات الاحتلال قصفت ثلاثة منازل في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، ومنزلين في حي الصبرة وسط المدينة، ما أدى إلى استشهاد 10 أشخاص يحتمون فيها وإصابة 20 آخرين، وجرى نقلهم إلى مستشفيي المعمداني والشفاء في المدينة.

وأضافت أن طائرات الاحتلال قصفت منزلًا في دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة 6 مواطنين بينهم طفلان، ونقلوا جميعًا إلى مستشفى شهداء الأقصى في المدينة.

وفي رفح، شنّت طائرات الاحتلال ثلاث غارات على مخيم الشابورة وسط المدينة، ما أدى إلى استشهاد 6 مواطنين وإصابة 9 آخرين، فيما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية والحدودية الجنوبية.

وقالت مصادر طبية فلسطينية، إن مواطنًا استُشهد جراء قصف لطائرات الاحتلال استهدف منزلًا بحي الجنينة وسط مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

كما شنّت طائرات الاحتلال غارة على بلدة القرارة شمالي خان يونس، وقصفت حي الشيخ رضوان من مدينة غزة، وقصفت المدفعية المناطق الجنوبية والشرقية من مدينة دير البلح وسط القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال، حصارها لمستشفى ناصر بخان يونس، وسط انقطاع التيّار الكهربائي وتوقّف المولّدات عن العمل جراء نفاد الوقود، ما أدّى إلى وفاة 5 مرضى.

ولا تزال خمسة كوادر طبّية تعمل داخل المستشفى، إضافة إلى 120 مريضًا، وسط انقطاع التيار الكهربائي ونفاد المياه والطعام والأدوية والمستلزمات الطبية وتوقف محطة الاكسجين، فيما تستهدف مسيرات الاحتلال كل من يتحرك في ساحات المستشفى أو داخل أقسامه.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الضحايا منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 28775 شهيدًا، و68552 مصابًا، إضافة إلى آلاف الضحايا، الذين ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.