انطلاق أعمال قمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 فبراير 2024 01:32 مساءً - انطلقت أعمال الدورة الـ37 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المنعقدة في العاصمة الإثيوبية (أديس أبابا)، اليوم السبت، وتستمر فعالياتها لمدة يومين، تحت شعار: "تعليم إفريقيا صالحة للقرن الحادي والعشرين وبناء نظام تعليمي مرن لزيادة الوصول إلى التعليم الشامل والجودة مدى الحياة والتعلم ذي الصلة في إفريقيا".

وذكر موقع الاتحاد الإفريقي أن القمة ستناقش وضع السلام والأمن في القارة، والنظر في تقرير مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد، وسيطلق القادة أيضا خطة التنفيذ العشرية الثانية لأجندة الاتحاد الإفريقي 2063.

وتشمل المسائل الرئيسية الأخرى التي سيركز عليها القادة، منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وسيواصل رؤساء الدول النظر في قضية تغير المناخ الحاسمة، وسيدفعون من أجل إجراء إصلاحات عالمية للمؤسسات المالية.

وسيلقي عدد من المسئولين كلمات في افتتاح اليوم الأول من القمة، ومنهم رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس جزر القمر والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي غزالي عثماني.