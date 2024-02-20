قصف مدفعي إسرائيلي بقرى الجليل بالجنوب اللبناني

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 فبراير 2024 05:37 مساءً - أكدت وسائل إعلام لبنانية أن الاحتلال الإسرائيلي قصف قرى 'متاخمة' بحدود الجليل، ردًا على هجمات حزب الله، وفقًا لما ذكرته قناة “القاهرة الإخبارية”.

وفي وقت سابق أعلنت 'كتائب القسام'، الجناح العسكري لحركة 'حماس' الفلسطينية و'سرايا القدس' في فلسطين، اليوم الثلاثاء، خوض معارك وصفتها بالضارية في حي الزيتون في مدينة غزة وتوجيه ضربات للقوات الإسرائيلية.

وقالت 'القسام' في بيان نشر على قناتها في 'تلغرام'، إن مقاتليها يخوضون 'معارك ضارية مع قوات الاحتلال في محور التقدم جنوب حي الزيتون بمدينة غزة'.

الفصائل الفلسطينية في غزة

ونوهت 'القسام' إلى أنها قامت برصد 'عدد من طائرات العدو التي حضرت لنقل القتلى والإصابات جراء الاشتباكات'.

وأضافت 'القسام' في بيان لاحق أن مقاتليها استهدفوا 'دبابتين من نوع ميركافا بقذائف 'الياسين 105' في محور التقدم جنوب حي الزيتون بمدينة غزة'.

وذكرت 'القسام'، أمس الاثنين، أنها استهدفت قوة إسرائيلية مكونة من 15 ضابطا وجنديا تحصنت داخل منزل بقذيفتين مضادتين للدروع والأفراد في منطقة الحاووز غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة 'حماس' الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية 'طوفان الأقصى'.

حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر الماضي.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 29 ألف قتيل وأكثر من 69 ألف مصاب بين سكان القطاع.