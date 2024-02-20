أمير الكويت يؤكد حرصة وعزمة على مواصلة التعاون البناء مع دولة قطر

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 فبراير 2024 05:37 مساءً - أكد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح على حرصة وعزمة على مواصلة التعاون البناء مع دولة قطر في كافة المجالات وتعزيزة والارتقاء به إلى آفاق أرحب وأشمل بما يخدم مصالح البلدين المشتركة ويعود بالنفع عليهما وشعبيهما الشقيقين.

وأشاد أمير الكويت الشيخ مشعل الجابر الصباح - في البرقية التي أرسلها اليوم / الثلاثاء/ لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني عقب ختام زيارته لدولة قطر اليوم، بمكانة دولة قطر الرفيعة، مؤكدا عن بالغ امتنانه واعتزازه وعميق شكره على منحه (سيف المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني) والتي لها بالغ الأثر الطيب في النفس لما تجسده من معاني الأخوة التي تجمعنا داعيا الله (عز وجل) أن يديم على أمير قطر موفور الصحة وتمام العافية وعلى دولة قطر وشعبها الشقيق التقدم والازدهار في ظل قيادة الشيخ تميم الحكيمة.

يشار إلى أن أمير الكويت الشيخ مشعل الجابر الصباح غادر دولة قطر عقب زيارة رسمية استمرت يوما واحدا عائدا إلى دولة الكويت، حيث عقد خلالها جلسة مباحثات ثنائية مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني تناولت العلاقات بين البلدين وسبل تطويرهما إلى أفاق أوسع