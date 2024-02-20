شؤون الأسرى الفلسطينية تكشف وضع البرغوثي بسجون الاحتلال

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 فبراير 2024 06:31 مساءً - كشف رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، قدورة فارس، تفاصيل إهانة وعزل القيادي الفلسطيني الأسير في السجون الإسرائيلية مروان البرغوثي، مبينًا أنه يتعرض لظروف عزل وإذلال قاسية من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية.

تفاصيل عزل القيادي الفلسطيني البرغوثي

وقال فارس، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومنذ أشهر تتعمد إهانة وإذلال مروان البرغوثي ونقله بين سجون العزل التابعة لها، لافتًا إلى أنه نقل إلى أحد السجون المخصصة للجنائيين قبل عدة أسابيع.

وأوضح فارس، أن مصلحة السجون تجبر الأسير على إجراءات تفتيشية قاسية بهدف إذلاله، كما أنها تضعه في الوقت الحالي في زنزانة عزل تفتقر لأدنى الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء، والمياه، والطعام'.

وضع البرغوثي في السجن

وأضاف: الزنزانة التي يتواجد فيها البرغوثي معتمة ويتم إضاءتها عبر كشاف يدوي من قبل ضباط مصلحة السجون الإسرائيلية بين الحين والآخر، مشددًا على أن الهدف من ذلك المس برمزية القيادي الفلسطيني.

وأشار فارس، إلى أن 'إسرائيل تدرك جيدًا موقع البرغوثي وأهميته لدى الفلسطينيين والحركة الأسيرة، وتتعمد اتخاذ إجراءات قاسية بحقه بهدف ترويع الأسرى الفلسطينيين وإخافتهم، مطالبا بضرورة التدخل العاجل لوضع حد للممارسات الإسرائيلية بحق الأسرى.

يذكر أن الأسير البرغوثي معتقل منذ عام 2002، ويعد أول نائب فلسطيني وأول عضو من اللجنة المركزية لحركة فتح تعتقله إسرائيل، حيث يقضي حكمًا بالسجن 5 مؤبدات و40 عامًا قضى منها 21، حيث يعد مهندس الانتفاضة الفلسطينية الثانية.