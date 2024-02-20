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بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشرها العام 40.99 نقطة ليبلغ مستوى 7394.36 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.56 في المئة. بورصة الكويت تغلق على ارتفاعأنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشرها العام 40.99 نقطة ليبلغ مستوى 7394.36 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.56 في المئة. وتم تداول 311.2 مليون سهم عبر 16718 صفقة نقدية بقيمة 71.4 مليون دينار (نحو 217.7 مليون دولار). وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 29.76 نقطة ليبلغ مستوى 6054.11 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.49 في المئة من خلال تداول 138.9 مليون سهم عبر 7241 صفقة نقدية بقيمة 15.9 مليون دينار (نحو 48.4 مليون دولار). كما ارتفع مؤشر السوق الأول 46.04 نقطة ليبلغ مستوى 8106.83 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.57 في المئة من خلال تداول 172.3 مليون سهم عبر 9477 صفقة بقيمة 55.5 مليون دينار (نحو 169.2 مليون دولار). في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 18.53 نقطة ليبلغ مستوى 5957.15 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.31 في المئة من خلال تداول 107 ملايين سهم عبر 4942 صفقة نقدية بقيمة 13 مليون دينار (نحو 39.6 مليون دولار).

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