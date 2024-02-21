الأمانة العامة تعقد الاجتماع 34 لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الارهاب و...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 فبراير 2024 01:28 مساءً - بدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون القانونية –الأمانة الفنية لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب)، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، يعقد فريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب اجتماعه الـ (34) و الاجتماع الرابع للفريق الفني الخاص بتوثيق التجارب في مجال مكافحة الإرهاب يومي 21-22/2/2024 في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة السيد العقيد/ أحمد بن عبد الرحمن بن محمد الزهراني، وبمشاركة ممثلي الجهات المعنية بمكافحة الارهاب في الدول العربية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وقد أفادت السيدة وزير مفوض/ د. مها بخيت – مدير إدارة الشؤون القانونية -مسؤول الأمانة الفنية لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب بأن الاجتماع تناول متابعة الإجراءات المتخذة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماع الـ(33) الذي عقد بتاريخ 16-17/08/2023 بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس، بشأن مواصلة تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها ولجانها المعنية بمكافحة الإرهاب والمنظمات الدولية والإقليمية، وإقامة شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص بشأن مكافحة تمويل الإرهاب، بالإضافة إلى موضوع تجارب الدول العربية ومرئياتها والإجراءات المتخذة لمنع استخدام الطائرات المسيرة في العمليات الإرهابية، تنفيذاً للتوصية الصادرة عن الاجتماع الاستثنائي للفريق الذي عقد يومي 3-4/12/12/2023، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لدراسة "حماية البنية التحتية الحيوية في الدول العربية من الهجمات الإرهابية"، بالإضافة إلى دراسة سبل تطوير وتفعيل عمل الفريق.