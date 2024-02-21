الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية ينظم دورتين لتدريب كوادر تشادية في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 فبراير 2024 04:28 مساءً - افتتح الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية/ جامعة الدول العربية/ دورتين تدريبيتين اليوم الأربعاء 21 فبراير بجامعة الملك فيصل بالعاصمة التشادية / إنجامينا، وذلك تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار . وستمتد الدورتين أسبوعين وتشمل مجالي الطب والطاقة المتجددة بمشاركة 100 متدرب تشادي.

وقد صرح السفير محند صالح لعجوزي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية مدير عام الصندوق بأنه قد تم افتتاح الدورتين بمقر جامعة الملك فيصل بحضوركل من أمينة الدولة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار التشادي ، ورئيس جامعة الملك فيصل وممثلي البعثات الدبلوماسية العربية . وفي كلمته، شكر رئيس جامعة الملك فيصل السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ، والأمين العام المساعد، على دعمهما المتواصل لسنوات عديدة لجامعة الملك فيصل بتشاد من اجل تأهيل الكوادر التشادية في شتى المجالات، كما قام بتقديم نبذه موجزة عن الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية و حرصه على دعم الدول الإفريقية وأكد على أهمية استمرار هذا الدعم .

وبدورها أشادت ممثلة وزير البحث العلمي بأهمية الموضوعات التي سيتم تنفيذها خلال هاتين الدورتين لدعم الكوادر التشادية التي تحتاج إلى مزيد من التأهيل لتواكب التقدم في الأبحاث العلمية والابتكار خاصة في ظل ما يشهده العالم من تطور في مجالات البحث العلمي والتكنولوجياًً.