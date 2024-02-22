انتخاب الدكتور محمد بن مبارك العريمي رئيساً لمجلس إدارة جمعية الصحفيين العمانية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 فبراير 2024 03:31 مساءً - عقد بمقر جمعية الصحفيين العُمانية الاجتماع الأول لمجلس إدارة جمعية الصحفيين العُمانية المنتخب للفترة 2024 - 2025 ، عقب فوز قائمة التعاون بانتخابات الجمعية العمومية بعد منافسة بين ثلاث قوائم تقدمت لإدارة الجمعية للفترة المقبلة.

وتم اختيار الدكتور محمد بن مبارك العريمي رئيساً لمجلس إدارة جمعية الصحفيين العمانية كما تم اختيار سالم بن حمد الجهوري نائباً للرئيس وطالب بن سيف الضباري أميناً للسر وخلفان بن سعيد الحسني أميناً للمال.

وفي بداية الاجتماع .. رحب الدكتور محمد بن مبارك العريمي بالحضور من أعضاء المجلس وهنأهم بثقة الجمعية العمومية الكبيرة فيهم لإدارة الجمعية للمرحلة القادمة وعلى أهمية بذل المزيد من الجد والمثابرة لتحقيق ما يخدم الوطن ومنتسبي الجمعية ، بعدها تم التوافق على رئاسة الجمعية باختيار الرئيس ونائبه وأمين السر وأمين المال.

وكانت قائمة التعاون قد طرحت الكثير من الرؤى والبرامج والخطط للمرحلة المقبلة خلال حملتها الإنتخابية من أجل السير قدمًا بالجمعية في تنفيذ جميع ما تم طرحه لتظل راية سلطنة عمان في منابر الصحافة خفاقةً بعد النجاحات والاستحقاقات السابقة التي حققتها خلال الأعوام الماضية ولتقوم بدورها المنوط بها في أداء رسالتها الإعلامية والصحفية.