شؤون المسجد النبوي: إقامة صلاة التهجد اليوم وسط تكامل منظومة الخدمات

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 مارس 2024 10:28 صباحاً - ‎أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، أنه من المقرر أن تقام صلاة التهجد اليوم السبت، وسط تكامل منظومة الخدمات المقدمة بالمسجد النبوي.

‎وأكدت الهيئة - وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) - جاهزيتها بشرياً وخدماتياً وتقنياً وميدانياً للعشر الأواخر، وفقاً لمحاور الخطة التشغيلية المتضمنة تكثيف الخدمات البشرية والتقنية في المسجد النبوي، برفع الطاقة الاستيعابية الكاملة والمحافظة على سلامة وصحة وأمن قاصدي المسجد النبوي.

وتبدأ الهيئة في تنفيذ خطتها التشغيلية ‎للعشر الأواخر اعتباراً من اليوم، وسط تكامل منظومة الخدمات المقدمة وتسخير الإمكانات البشرية والآلية من أجل راحة قاصدي المسجد النبوي خلال الشهر الفضيل.