جيش الاحتلال ينسحب من حي الزيتون في غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 مايو 2024 11:25 صباحاً - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، غادرت حي الزيتون في شمال قطاع غزة، بعد نحو أسبوع من تصعيد عدوانها هناك والعودة إليه مرة أخرى.

وبحسب تقارير عبرية، قال جيش الاحتلال إنه سيعود إلى الحي مرة أخرى إذا لزم.

وخلال الليلة الماضية، شن طيران الاحتلال غارات عنيفة على جباليا، وعلى أحياء في مدينة غزة منها الرمال والزيتون، وقصفت مدفعية الاحتلال مخيم النصيرات وسط القطاع، بالتزامن مع إطلاق الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها باتجاه الساحل الشمالي للقطاع.

استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة

واستشهد 4 فلسطينيين وأصيب 9 آخرين في قصف استهدف شقة سكنية في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وواصلت قوات الاحتلال نسف مربعات ومبان سكنية في جباليا وعدة مناطق شمال القطاع، وفي حي السلام شرق رفح جنوب القطاع، كما شن طيران الاحتلال غارات على مخيم يبنا وسط مدينة رفح.

وقبل أيام أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل أحد جنوده خلال اشتباكات مع عناصر المقاومة الفلسطينية في حي الزيتون بقطاع غزة، وفقا لما أفادت به صحيفة يديعوت أحرونوت.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن المتحدث باسم جيش الاحتلال أعلن مساء السبت الماضي، مقتل الرقيب أريئيل زيم، البالغ من العمر 22 عامًا، في معركة في حي الزيتون في قطاع غزة.