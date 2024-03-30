رئيس المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي يتحدث عن الدعم الإيراني

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 مارس 2024 05:29 مساءً - استقبل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان رئيس المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية زياد النخالة في مبنى الخارجية الإيرانية في طهران. وقال النخالة بعد اللقاء: "عقدنا لقاء مهما مع وزير الخارجية الإيراني الذي بذل جهودا كبيرة في توضيح الموقف الفلسطيني ودعم الشعب الفلسطيني".

وأضاف: "الجمهورية الإسلامية تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني منذ انتصار ثورتها ودفعت ثمن ذلك".

وتابع: "لم يكن سهلا على الشعب الفلسطيني الصمود لولا الدعم الإيراني على مختلف المجالات السياسية والعسكرية نعد الجميع أننا سننتصر".

يذكر أن قيادتا حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" أكدتا في بيان مشترك بعد اجتماعهما في طهران "رفض أي مشاريع سياسية أو خطوات تخلق وقائع جديدة في غزة بعيدة عن إرادة الشعب الفلسطيني".