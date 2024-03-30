طائرات الاحتلال تشن غارات في محيط مجمع الشفاء الطبي بغزة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 مارس 2024 05:29 مساءً - شنت طائرات الاحتلال غارات في محيط مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة.

فيما أذاعت قناة القاهرة الإخبارية، نبا عاجلا، يفيد بأن مرضى مستشفى كمال عدوان، بمستشفيات شمالي قطاع غزة أصبحوا"هياكل عظمية" جراء انعدام الغذاء والدواء، بالإضافة إلى خروج الطاع الطبى من الخدمات لعدم توفير المستلزمات الطبية

تعزيزات عسكرية بالضفة الغربية

ووفقأ لما قاله مدير مستشفى كمال عدوان لوسائل إعلام فلسطينية فإن قوات الاحتلال تدفع بتعزيزات عسكرية لمدينة طوباس بالضفة الغربية واندلاع اشتباكات في مختلف أنحاء المدينة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم السبت: "إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 32 ألفًا و705 شهداء، و75 ألفًا و190 مصابا".

كشفت تقارير إعلامية اليوم السبت، أن قوة خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة طوباس في الضفة الغربية.

جيش الاحتلال يقتحم الضفة الغربية



ودفع جيش الاحتلال الإسرائيلي بتعزيزات إضافية وحاصرت منزلًا في طوباس، وتخوض اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في سماء المدينة.

ومنذ الأمس الجمعة، اندلعت اشتباكات عنيفة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد نجاح المقاومة في استهدف قوة إسرائيلية بقذيفة أر بي جي أسفرت عن مقتل جندي وإصابة 16 أخرين بينهم حالات خطيرة.

وفي السياق ذاته أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- في بيان، عن تدمير دبابة للاحتلال الإسرائيلي من نوع "ميركافا 4" بعبوة "شواظ" غرب حي تل الهوى جنوب مدينة غزة.