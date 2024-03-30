ارتفاع تداولات بورصة مسقط

ارتفاع تداولات بورصة مسقطارتفعت قيمة التداول في بورصة مسقط الأسبوع الماضي إلى 23.4 مليون ريال عُماني مقابل 17 مليون ريال عُماني في الأسبوع الذي سبقه مسجلة زيادة بنسبة 37 في المائة.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية اليوم السبت، بأن شركات الطاقة شهدت الأسبوع الماضي تداولات بأكثر من 7.3 مليون ريال عُماني تمثل 31.2 في المائة من إجمالي قيمة التداول.

وارتفعت الصفقات المنفذة الأسبوع الماضي إلى 6481 صفقة مقابل 4967 صفقة في الأسبوع الذي سبقه مسجلة صعودا بنسبة 30 في المائة.

وشهد الأسبوع الماضي تراجع أسهم العديد من الشركات التي قامت بتوزيع أرباح على مساهميها، مما دفع المؤشر الرئيس للبورصة والمؤشرات القطاعية للتراجع، فقد تراجع المؤشر الرئيس 118 نقطة وأغلق على 4673 نقطة.

وتراجعت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في بورصة مسقط بنهاية تداولات الأسبوع الماضي إلى 23 مليارا و955 مليون ريال عُماني مسجلة خسائر أسبوعية عند 174.1 مليون ريال عُماني.

وارتفعت الأسبوع الماضي أسعار 28 ورقة مالية، فيما تراجعت أسعار 27 ورقة مالية.