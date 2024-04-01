الدفاع المدني بغزة: 300 شهيد حصيلة الاعتداء على مجمع الشفاء

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 أبريل 2024 10:40 صباحاً - أكد محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، اليوم الاثنين، أن اعتداء جيش الاحتلال على مجمع الشفاء الطبي ومحيطه في القطاع، خلّف نحو 300 شهيد، موضحًا أن قوات الاحتلال أحرقت جميع أقسام المستشفى ودمرت كل الأجهزة والمستلزمات الطبية، مُخلفة دمارًا هائلًا في المجمع.

وأضاف "بصل"، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أعدمت مواطنين مُكبّلي الأيدي في مجمع الشفاء الطبي، وهناك صعوبة في التعامل مع الجثث تحت الأنقاض، مشيرًا إلى أن جيش الاحتلال جرّف البُنى التحتية بما تحويه أنقاضها من شهداء في مجمع الشفاء الطبي.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، انسحاب قواته من مجمع الشفاء الطبي بغزة بعد عملية استمرت أسبوعين، استُشهد خلالها ما لا يقل عن 300 فلسطيني.

وكانت عملية تمشيط مجمع الشفاء، الذي كان أكبر مستشفى في القطاع قبل العدوان الإسرائيلي، انتهت من دون إلحاق أضرار بالمدنيين والمرضى والفرق الطبية، بحسب "رويترز".