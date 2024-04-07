ارتفاع ضحايا عدوان الاحتلال على غزة إلى و75886

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 7 أبريل 2024 01:32 مساءً - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 33175 شهيدًا و75886 مصابًا منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأضافت الصحة الفلسطينية، في بيانها، أن جيش الاحتلال ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، راح ضحيتها 38 شهيدًا و71 مصابًا.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، للشهر السابع تواليًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.