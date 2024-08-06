نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرنسا تضيف الهدف الثالث في شباك منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجري الآن أحداث الشوط الإضافي لمنتخب مصر أمام فرنسا وذلك ضمن منافسات دور نصف النهائي أولمبياد باريس 2024

وضاعفت فرنسا أهدافها في الدقيقة 109 لفرنسا عن طريق مايكل أوليز ليؤكد تقدم الديوك الفرنسية

وكانت فرنسا قد سجلت هدفها الثاني اللاعب ماتيتا وذلك في الدقيقة 99 من عمر المباراة

وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله قد حكم وقت المباراة الاصلي والذي تألق في المباراة إبراهيم عادل بينما سجل لمنتخب فرنسا ماتيتا.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

حمزة علاء، محمد شحاته، حسام عبد المجيد، عمر فايد، كريم الدبيس، أحمد نبيل كوكا، محمد النني، محمود صابر، احمد سيد زيزو، ابراهيم عادل، اسامه فيصل.

بينما يجلس على دكة البدلاء كلا من: علي الجبري، زياد كمال، محمد حمدي، احمد عاطف قطه، مصطفى سعد ميسي، بلال مظهر.

ودخل منتخب فرنسا اللقاء أمام منتخب مصر الاولمبي بتشكيل كالاتي:

حراسة المرمى:ليستس.

خط الدفاع: سيلدليا، بادي، لوكيبا، تروفيرت.

خط الوسط: ديوف، شوكارت، أكليوش.

خط الهجوم: أوليسيه، لاكازيت، ماتيتا.