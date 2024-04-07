تضم 105 شاحنات.. الأردن يُسير أكبر قافلة مساعدات برية لغزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 7 أبريل 2024 05:27 مساءً - سيّر الأردن اليوم الأحد بالتنسيق والتعاون بين القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، قافلة مساعدات جديدة لقطاع غزة.

وحسب قناة “المملكة” الأردنية، قال الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي إن هذه القافلة تعدّ الأكبر حجماً منذ بدء الحرب على قطاع غزة تتكون من 105 شاحنات.

وبين الشبلي أن القافلة التي تضم مواد غذائية أساسية من بينها مادتا الأرز والطحين، جرى تجهيزها والبدء بإرسالها إلى الأشقاء في قطاع غزة لتصل قبيل عيد الفطر المبارك.

وأوضح الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية أن هذه القافلة سيتبعها عدد من القوافل المماثلة ضمن خطة لزيادة عدد القوافل البرية الموجهة إلى غزة.

وأشار إلى أن الهدف مضاعفة المساعدات المرسلة من خلال الجسر البري الإغاثي المستدام لإيصال المساعدات وإدخالها عبر معبر كرم أبو سالم لأكبر عدد ممكن في غزة.