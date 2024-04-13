الحرس الثوري الإيراني يسيطر على سفينة ”تابعة لإسرائيل”

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 13 أبريل 2024 03:35 مساءً - سيطر الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، علي سفينة شحن تابعة للاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، بأن قوات بحرية الحرس الثوري الإيراني ضبطت اليوم السبت، سفينة شحن تابعة للكيان الصهيوني في الخليج العربي.

وقالت وكالة "إرنا الإيرانية"، إن سفينة الشحن تحمل اسم (MSC Aries)، ترفع العلم البرتغالي وترتبط بشركة "زودياك ماريتايم" ومقرها لندن، ويملكها الملياردير الإسرائيلي إيال أوفير "Eyal Ofer".

فيما نقلت وكالة "رويترز" عن إعلام إيراني، أن السفينة إم.إس.سي أريس المحتجزة سيتم قطرها إلي المياه الإقليمية الإيرانية.

وقالت "رويترز"، إن القوات الخاصة التابعة للبحرية الإيرانية استخدمت طائرة هليكوبتر اعتلت سفينة "مرتبطة بإسرائيل" وسيطرت عليها.