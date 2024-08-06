الين يواصل ارتفاعه أمام الدولار

الين يواصل ارتفاعه أمام الدولارواصل الين الياباني ارتفاعه أمام الدولار الأمريكي في بداية التعاملات الصباحية، ليصل إلى 144.9 ين، مدعوماً بتقارير سلبية عن بيانات الوظائف الأمريكية في يوليو التي جاءت أضعف من المتوقع.

ونقلت وسائل إعلام يابانية، اليوم الإثنين، توقعات المحللين باستمرار ارتفاع الين وانخفاض الدولار في الأشهر المقبلة لتلك الأسباب واحتمال حصول ركود أمريكي.

وافتتح مؤشر نيكاي القياسي للأسهم اليابانية تداولات اليوم على انخفاض وامتدت خسائره إلى سبعة في المائة، مواصلاً انخفاضه الحاد من الجلستين السابقتين.

وهوى المؤشر خلال التعاملات بنسبة 7.1 في المائة عن إغلاق يوم الجمعة إلى 33,369.37 - وهو أدنى مستوى له خلال اليوم منذ 5 يناير.

وتتحرك الأسهم اليابانية في دوامة هبوط منذ يوم الخميس الماضي، بعد يوم من قيام مَصْرِف اليابان برفع أسعار الفائدة بشكل كبير إلى 0.25 في المائة من 0.1 في المائة وتأكيد مسؤوليه على احتمالات المزيد من الزيادات هذا العام.