الأمانة العامة للجامعة العربية تنظم الاجتماع 22 للفريق العربي المعني بمتابعة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 15 أبريل 2024 11:29 صباحاً - تعقد إدارة شئون البيئة والارصاد الجوية الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة" الاجتماع (21) للفريق العربي المعني بمتابعة الاتفاقيات البيئية الدولية المعنية بالتصحر والتنوع البيولوجي خلال الفترة 15 - 18 إبريل 2024 بمقر الأمانة العامة للجامعة.

صرح سعادة السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذاً للقرار الصادر عن مجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة، حيث يناقش الاجتماع العديد من البنود والتي من أهمها متابعة مؤتمرات الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي ومكافحة التصحر، والمبادرة التي أطلقتها الأمانة العامة في جناح جامعة الدول العربية بشأن تغير المناخ حول الحلول إلى الطبيعة.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يعقد على هامش أعمال هذا الاجتماع ورشة عمل للمفاوضين المختصين باتفاقيتي التصحر والتنوع البيولوجي حول التحضير لأعمال مؤتمرات الأطراف وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، خاصاً وأن المملكة العربية السعودية سوف تستضيف مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر والمقرر عقدها خلال الفترة 2 – 13/12/2024.