نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباريات اليوم السبت 27-07-2024 في أولمبياد باريس 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد اليوم السبت مباريات مثيرة وذلك بعد افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 والتي ستشهد منافسات قوية في الرياضات المختلفة كرة القدم، كرة الطائرة، كرة اليد.

وجاءت أبرز المباريات في مواجهة مصر أمام أوزبكستان والتي يبحث فيها جماهير الفراعنة عن فوزهم الأول.

بينما يخوض منتخب مصر لكرة اليد مباراته الأولى مع المجر، ومنتخب مصر للكرة الطائرة أمام بولندا.

ونستعرض عبر دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة لهذه المبارايات:-

كرة القدم أولمبياد باريس 2024

* الدومينيكان x إسبانيا - 04:00 بتوقيت السعودية ومصر

* الأرجنتين x العراق - 04:00 بتوقيت مصر والسعودية

* أوكرانيا x المغرب - 06:00 بتوقيت مصر والسعودية

* أوزبكستان x مصر - 06:00 بتوقيت مصرو السعودية

* نيوزيلندا x الولايات المتحدة الأمريكية - 08:00 بتوقيت مصر السعودية

* اليابان x مالي - 10:00 بتوقيت مصر والسعودية

فرنسا x غينيا - 10:00 بتوقيت مصر والسعودية

الكرة الطائرة أولمبياد باريس 2024



* مصر × بولندا - 6 مساء بتوقيت مصر والسعودية

كرة اليد أولمبياد باريس 2024

* مصر × المجر - 12 ظهرًا بتوقيت مصر والسعودية

القنوات الناقلة لمباريات أولمبياد باريس

وتنقل منافسات أولمبياد باريس في الرياضات المختلفة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للمسابقة.