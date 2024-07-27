الرئاسة الفلسطينية: الاحتلال انتهك كل المحرمات بقصف مدرسة السيدة خديجة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 27 يوليو 2024 05:25 مساءً - طالبت الرئاسة الفلسطينية من الإدارة الأمريكية إجبار الاحتلال على وقف عدوانه وعدم اعطائه الدعم للاستمرار في جرائمه الوحشية.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية، أن الاحتلال انتهك كل المحرمات التي أقرها القانون الدولي بقصف مدرسة "السيدة خديجة" بدير البلح.

وتزايد عدد شهداء دير البلح وسط قطاع غزة إلى 31 شهيد حتى الآن وأكثر من 100 مصاب بينهم حالات خطيرة، إزاء قصف الصواريخ التي ارتكبها الاحتلال على مدرسة السيدة خديجة والتي يستعملها النازحين كمستشفى ميداني.

يذكر أن أكد المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة في وقت سابق اليوم السبت، بمقتل 24 فلسطينيا في غارة إسرائيلية على نقطة طبية ومصلى داخل مدرسة تأوي نازحين تابعة لوكالة "الأونروا" شمال مدينة دير البلح وسط القطاع.

قصف إسرائيلي لمستشفى ميداني في غزة ينتج عنه 24 قتيلاً

قال المدير الطبي في مستشفى "شهداء الأقصى"في غزة: "نستقبل عشرات الشهداء والجرحى منهم أطفال ونساء جراء استهداف نقطة طبية بدير البلح وسط قطاع غزة"

وأفاد المتحدث باسم المستشفى بأن: "أكثر من 20 شهيدا حتى الآن إثر الغارة الإسرائيلية على دير البلح في غزة وأكثر من 60% من الإصابات التي وصلت المستشفى خطيرة".

وأضاف: "نحتاج بشدة للأدوية وللطواقم الطبية لتوفير الرعاية للمصابين، ونناشد المجتمع الدولي التدخل فورا لفتح المعابر لإدخال الأدوية لقطاع غزة".

من جهته، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن: "جيش الاحتلال يرتكب مجزرة بقصف مستشفى ميداني في مدرسة خديجة بالمحافظة الوسطى".

وأضاف: "ندين بأشد العبارات ارتكاب الاحتلال لهذه المجزرة المروعة ضد مستشفى ميداني في غزة ".

وذكر: "نحمل الاحتلال والإدارة الأمريكية المسؤولية عن استمرار المجازر ضد المدنيين".

وأصيب عدد من المواطنين بجروح، فجر اليوم السبت، جراء قصف وإطلاق الاحتلال الإسرائيلي النار على مدينة خان يونس ومخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وفقًا لـ"وفا".

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39175 مواطنًا أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 90403 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

كما أصيب شاب بجروح خطيرة، فجر اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العيسوية شمال شرق مدينة القدس المحتلة، قبل اعتقاله.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39175 مواطنًا أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 90403 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

كما أصيب شاب بجروح خطيرة، فجر اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العيسوية شمال شرق مدينة القدس المحتلة، قبل اعتقاله.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال اعتقلوا شابًا في الثلاثينيات من عمره بعد إطلاق النار عليه وإصابته بجروح خطيرة أثناء قيادته لمركبته في البلدة.