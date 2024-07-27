63 شهيدا في القصف الإسرائيلي على وسط وجنوب قطاع غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 27 يوليو 2024 04:28 مساءً - أعلنت وكالات الأنباء الدولية ارتفاع عدد الشهداء إلى 63 في القصف الإسرائيلي المتواصل على وسط وجنوبي قطاع غزة اليوم.

ونقلت وزارة الصحة في غزة أن هناك أكثر من 100 مصاب بقصف إسرائيلي على مدرسة خديجة التي تؤوي نازحين في دير البلح.

واستشهد وأصيب عشرات المواطنين، اليوم السبت، في قصف للاحتلال استهدف وسط وجنوب قطاع غزة.

الاحتلال الإسرائيلي

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت شقة سكنية لعائلة أبو طير في بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد أربعة مواطنين.

وأضافت أن طيران الاحتلال الحربي شن غارة على أرض زراعية فارغة في منطقة ارميضة شرق بني سهيلا شرق خان يونس.

وأشارت إلى أن مدفعية الاحتلال قصفت منزلا وأرضا زراعية شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وانتشلت طواقم الإسعاف جثامين 5 شهداء ارتقوا إثر قصف الاحتلال أمس منزل عائلة اليمني في مخيم البريج وسط القطاع.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا لعائلة أبو خوصة في شارع الجلاء بمدينة غزة.