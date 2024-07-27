توريد 150 طناً من التمور بالحديدة

توريد 150 طناً من التمور بالحديدةدشنت جمعية البلدة الطيبة التعاونية الزراعية متعددة الأغراض بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة، اليوم، توريد 150 طنا من التمور المجففه من أصل ثلاثة آلاف طن إلى مخازن الشركات والتجار المتعاقد معها.

تأتي هذه الخطوة تنفيذا لبنود عقود الزراعة التعاقدية الموقعة في إطار استراتيجية إحلال المنتج المحلي بديلا عن المنتج الخارجي من محصول التمور، باشراف اللجنة الزراعية والسمكية العليا، وينفذها برنامج سلاسل القيمة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية رسميا وشعبيا.

وأوضح نائب مدير عام التسويق والتجارة الخارجية بوزارة الزراعة والري، سالم ملوح، أن هذه الخطوة ستليها عدة خطوات للجمعيات التعاونية بمديريات الدريهمي والتحيتا وبيت الفقيه لتوريد كمية خمسة آلاف و500 طن من التمور المتعاقد عليها بين الجمعيات التعاونية والتجار باشراف اللجنة الزراعية وشركاء التنمية.

وثمن جهود أطراف التعاقد والجهات المعنية في السلطات المحلية وهيئة تطوير تهامة والاتحاد التعاوني الزراعي ومؤسسة بنيان التنموية وكل الخيرين والوجهاء في انجاح هذه الخطوة الاستراتيجية الهامة.

من جانبهما أكد الأمين العام لجمعية البلدة الطيبة داوود أحمد فضل ومندوب الشركة اليمنية للتمور جميل الحدى، أن خطوات تنفيذ بنود التعاقد تمضي بصورة سلسلة ووفقا للشروط والمعايير المتوافق عليها في أن تعمل الجمعيات التعاونية على توفير خمسة آلاف و500 طن من التمور بجودة درجة أولى بسعر 450 ريال/كجم، وثانية بسعر 350 ريال/كجم.