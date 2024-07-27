ريال مدريد يقدم البرازيلي إندريك رسمياً
قدم نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، اليوم، مهاجمه الجديد البرازيلي إندريك فيليبي، رسميا، للجماهير في ملعب سانتياجو برنابيو.
وأعلن النادي، في بيان له، توقيع إندريك فيليبي عقدا للعب ضمن صفوف الفريق الأول لكرة القدم في المواسم الستة المقبلة، مشيرا إلى أن اللاعب سيرتدي القميص رقم 16.
وشارك إندريك، البالغ من العمر 18 عاما، مع فريقه بالميراس البرازيلي في 82 مباراة بجميع المسابقات، وسجل 21 هدفا و4 تمريرات حاسمة، كما شارك مع منتخب البرازيل في 10 مباريات، سجل خلالها 3 أهداف.
وكان ريال مدريد اتفق مع نادي بالميراس البرازيلي على صفقة إندريك في ديسمبر عام 2022، وترك اللاعب مع النادي البرازيلي حتى يونيو الماضي.
ويعد إندريك فيليبي ثاني صفقات ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد الفرنسي كيليان مبابي.
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