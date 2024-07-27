نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميمي جمال تنضم لقائمة أبطال مسلسل "زمالك بولاق" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إنضمت الفنانة ميمي جمال لأسرة مسلسل "زمالك بولاق" بطولة الفنانة عبير صبري، والعمل من تأليف أحمد رجب وإسلام شتا وإخراج أسامة عمر، ومن المفترض أن تعلن الشركة المنتجة خلال الأيام المقبلة عن بداية التصوير، استعدادًا لعرضه ضمن موسم مسلسلات الأوف سيزون.

آخر أعمال ميمي جمال

ويذكر أن، آخر أعمال الفنانة ميمي جمال في الدراما، هو مشاركتها في مسلسل "الحشاشين" بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، والذي تم عرضه في موسم رمضان 2024، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا خلال شهر رمضان.

أبطال وصناع مسلسل "الحشاشين"

وشارك في بطولة مسلسل "الحشاشين" بجانب الفنان كريم عبد العزيز كوكبة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم: فتحى عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامى الشيخ، ميمى جمال، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، نور محمود، أحمد كشك، ياسر علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عبدالرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي.

أحداث مسلسل "الحشاشين"

وتدور الأحداث في إطار تاريخي، في القرن الحادي عشر، حول زعيم الحشاشين (حسن الصباح)، وقيادته للفرقة التي اشتهرت بتنفيذ عمليات اغتيالات دموية لشخصيات مرموقة في تلك المرحلة.