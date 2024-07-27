شاهد.. أنغام تطلق برومو لـ 11 أغنية من ألبوم ”تيجي نسيب”

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 27 يوليو 2024 09:31 صباحاً - أطلقت صوت مصر أنغام "برومو" لـ 11 أغنية من ألبومها الجديد "تيجي نسيب" والذي من المقرر طرحه في السادسة مساء غد الأحد على صفحاتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات الموسيقي العربية.

الكليبات الـ 11 من البوم "تيجي نسيب" تم تصويرها بطريقة الـ "فيجيوليزر" المستحدث مؤخرا والمتبع لنجوم الأغنية عالميا والذي يعتمد كليا علي آداء النجم مفردا بدون وجود قصة درامية للكليب.

وكانت أنغام قد كشفت تفاصيل جديدة عن البومها "تيجي نسيب" يضم 12 أغنية والذي من المقرر إطلاقه مساء يوم الأحد القادم 28 يوليو الجاري ضمن موسم صيف 2024 .