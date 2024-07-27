التحالف الوطني يشيد بدور صناع الخير والمؤسسات الأهلية في حملة «إيد واحدة»: نموذج يحتذى به بالتكاتف المجتمعي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 يوليو 2024 04:29 مساءً - أشاد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بدور صناع الخير والمؤسسات الأهلية في المشاركة الفاعلة في حملة "إيد واحدة".

يأتي ذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بواقع المجتمع.

وقال إن هذه الحملة التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري، والتي تستهدف الفئات الأولي بالرعايا تمثل نموذجاً يحتذى به للعمل التطوعي والتكاتف المجتمعي. فقد ساهم صناع الخير بتبرعاتهم وعطائهم في تحقيق أهداف الحملة، والتي تتمثل في توزيع كراتين غذائية.

ولفت التحالف الوطنى الى أن مشاركة صناع الخير في هذه الحملة تعكس إيمانهم العميق بأهمية المسؤولية المجتمعية ودورهم في بناء مجتمع أكثر عدالة وتنمية، كما أنها تؤكد على قوة التعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الأهلي والمجتمع المدني في مواجهة التحديات وتحقيق التنمية الشاملة.

تنطلق اليوم السبت أولى الحملات التنموية الشاملة بعنوان "إيد واحدة " تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك لخدمة مليون ونصف أسرة من الأسر الأكثر احتياجا في إطار الجهود المستمرة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر استحقاقاً.

وتتمثل مستهدفات الحملة في توفير الدعم الغذائي والدعم النقدي، توفير الخدمات الصحية وتقديم البرامج التوعوية.

وتأتي هذه الحملة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري، باعتبارها جزء من الاستراتيجية المشتركة والتكامل بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية وتأكيداً على التزام التحالف الوطني بتحقيق العدالة الاجتماعية وتقديم كافة أنواع الدعم للأسر الأكثر احتياجاً.