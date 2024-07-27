رئيس الوزراء يتفقد ”الأبراج الشاطئية” بمدينة العلمين الجديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 27 يوليو 2024 04:28 مساءً - وزير الاسكان: بدء تسليم عدد من الأبراج الشاطئية خلال الفترة من أغسطس وحتى نوفمبر من العام الجاري

خلال جولته اليوم بمدينة العلمين الجديدة، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، الأبراج الشاطئية LD06.

وخلال الجولة، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث أشار إلى أن المرحلة الأولى من الأبراج الشاطئية تضم 15 برجا، وتبلغ عدد الوحدات السكنية بها 5172 وحدة، بالإضافة إلى 692 وحدة تجارية.

وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من الأبراج الشاطئية، أوضح "الشربيني" أنه تم الانتهاء من جميع أعمال الهياكل الخرسانية، وأعمال تشطيبات الواجهات، وجار الانتهاء من أعمال التشطيبات الداخلية.

وأكد وزير الإسكان أنه سيتم البدء في تسليم عدد من الأبراج الشاطئية خلال الفترة من شهر أغسطس وحتى شهر نوفمبر من العام الجاري.

كما لفت "الشربيني" إلى أنه تم البدء في تنفيذ عدد 5 أبراج أخرى "أبراج مارينا" من إجمالي عدد 7 أبراج، بإجمالي عدد وحدات 1907 وحدات سكنية، منوها إلى أن تلك الأبراج في مرحلة الأساسات.