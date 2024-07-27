وزيرة التضامن: حملة «إيد واحدة» تهدف لخدمة 1.5 مليون أسرة خلال عام ولدينا قواعد بيانات للأكثر احتياجا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 يوليو 2024 04:29 مساءً - قالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن التعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يضمن الوصول إلى جميع الأسر التي تحتاج للمساعدة وينسق التحالف الوطني بين الكيانات المختلفة لتقديم خدمة جيدة للأسر، مشددة على أن الحكومة تقدر الأسر الأكثر احتياجا.

وأضافت الوزيرة خلال مداخلة هاتفية في قناة "إكسترا نيوز": "حملة "إيد واحدة" تهدف إلى خدمة مليون ونصف المليون أسرة من الأسر الأكثر احتياجا خلال عام ولدينا قواعد بيانات للأسر الأكثر احتياجا".

وتابعت الدكتورة مايا مرسى: "نعمل على تحسين ودراسة وضع الأسر في تكافل وكرامة حيث يوجد أكثر من 4 ملايين أسرة ضمن البرنامج.. والرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتأمين كل الأسر اقتصاديا ونعمل على تنفيذ ذلك"، مشيرة إلى أن الباب مفتوح للعاون أمام كل من يسعي لتقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا.

تنطلق اليوم السبت أولى الحملات التنموية الشاملة بعنوان "إيد واحدة " تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك لخدمة مليون ونصف أسرة من الأسر الأكثر احتياجا في إطار الجهود المستمرة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر استحقاقاً، وتتمثل مستهدفات الحملة في توفير الدعم الغذائي والدعم النقدي، توفير الخدمات الصحية وتقديم البرامج التوعوية.