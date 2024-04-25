ملك الأردن يحذر من خطورة الهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 25 أبريل 2024 08:25 مساءً - أكد ملك الأردن الملك عبد الله الثاني، ضرورة تكثيف الجهود لخفض التصعيد وتجنب توسيع دائرة الصراع في المنطقة، وذلك في في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي ماكرون.

وحذر ملك الأردن من خطورة الهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية ويشدد على ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وأكد ملك الأردن ضرورة حماية المدنيين ومضاعفة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بكل الطرق الممكنة واستدامتها.

وشدد ملك الأردن على أهمية إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين وضمان حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.