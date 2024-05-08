اشتباكات ضارية شرق مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 مايو 2024 08:25 صباحاً - أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بوقوع اشتباكات ضارية شرق مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت قوات الاحتلال قد أعلنت، أمس الثلاثاء، سيطرتها على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري، ومنعت تنقل المسافرين، خصوصًا المرضى والجرحى، ودخول المساعدات الإنسانية، أو نقل المساعدات لأهالي القطاع في المناطق الجنوبية والشمالية، ما ينذر بمجاعة وخطر حقيقي على حياه المرضى.

ويواصل جيش الاحتلال إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد في قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة بحرًا وبرًا وجوًا، متسببا بكارثة إنسانية مكتملة الأركان، يجسدها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، والدمار الهائل في البنى التحتية والمرافق الحيوية.

وخلال الساعات القليلة الماضية، أكد مصدر رفيع المستوى لـ "القاهرة الإخبارية"، استكمال المفاوضات بشأن قطاع غزة بين الأطراف كافة في القاهرة، اليوم الأربعاء.

وكان مصدر مصري رفيع المستوى أفاد لـ"القاهرة الإخبارية"، أكد إبلاغ إسرائيل بخطورة التصعيد، مشددًا على جاهزية مصر للتعامل مع السيناريوهات كافة.

وأضاف المصدر أنّ هناك توافقًا بين جميع الأطراف للعودة إلى المسار التفاوضي.