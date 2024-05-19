انت الأن تتابع خبر علاج طبيعي للسكر في الدم.. اطباء السكري ينصحون مرضاهم بهذه العشبة لخفض السكر في الدم وتحفيز افراز الأنسولين!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت دراسة حديثة نشرتها صحيفة أكسبريس، أن الاستخدام المنتظم لعشبة الميرمية قد يكون له فوائد كبيرة في مكافحة مرض السكري وخفض نسب الكوليسترول في الدم. وقد عُرفت الميرمية منذ القدم بأنها علاج طبيعي للسكري، وتظهر الأبحاث الجديدة تأثيراتها المذهلة في تنظيم مستويات السكر بعد الصيام لمدة ساعتين فقط.

الدراسة التي شملت تجارب على الفئران وعينات بشرية