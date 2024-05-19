انت الأن تتابع خبر علاج طبيعي للسكر في الدم.. اطباء السكري ينصحون مرضاهم بهذه العشبة لخفض السكر في الدم وتحفيز افراز الأنسولين!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - كشفت دراسة حديثة نشرتها صحيفة أكسبريس، أن الاستخدام المنتظم لعشبة الميرمية قد يكون له فوائد كبيرة في مكافحة مرض السكري وخفض نسب الكوليسترول في الدم. وقد عُرفت الميرمية منذ القدم بأنها علاج طبيعي للسكري، وتظهر الأبحاث الجديدة تأثيراتها المذهلة في تنظيم مستويات السكر بعد الصيام لمدة ساعتين فقط.
الدراسة التي شملت تجارب على الفئران وعينات بشرية
- أوضحت أن الميرمية تنشط مستقبلات معينة تعمل بشكل مشابه لدواء روزيغليتازون، مما يساهم في تقليل مستويات الجلوكوز وتحسين حساسية الجسم للأنسولين. كما لاحظ الباحثون أن تناول الميرمية ثلاث مرات يوميًا على مدار شهرين إلى ثلاثة أشهر خفض نسبة الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية، وزاد من نسبة الكوليسترول الحميد.
- تشير النتائج إلى أن الميرمية قد تقدم بديلاً طبيعيًا للأدوية الكيميائية في علاج السكري وارتفاع الكوليسترول، خاصة بعد استشارة الطبيب المختص.
- وتأتي هذه النتائج في وقت يزداد فيه القلق حيال معدلات مرض السكري المتزايدة وارتباطها الوثيق بمخاطر الإصابة بأمراض القلب نظرًا لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.