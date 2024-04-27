حماس تنشر فيديو لأسرى يطالبون نتنياهو بصفقة لتبادل الأسرى

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 27 أبريل 2024 08:25 مساءً - نشرت حركة حماس، اليوم السبت، مقطع فيديو يظهر أسيرين إسرائيليين، يتحدثان عن ظروف احتجازهما في قطاع غزة، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "معا" الفلسطينية.

علقت حماس على الفيديو بقولها: "الضغط العسكري أسفر عن مقتل عشرات الأسرى الذين بأيدينا، وحرم البقية من الاحتفال بعيد الفصح مع أحبائهم".

وأرسل أسير إسرائيلي يدعى كيث سيجال، ويبلغ من العمر 64 عاما، من كفار عزة، رسالة إلى عائلته، قائلا: "أحبكم جدا، وأريدكم أن تعلموا أنني بخير، وآمل أن تكونوا أنتم أيضا بخير."

وأضاف: "لدي ذكريات جميلة جدا من عيد الفصح في العام الماضي، حيث احتفلنا معا". وبينما كان يبكي، أعرب عن أمله قائلا: "آمل جدا أن نحظى بأفضل مفاجأة ممكنة".

وحذر من خطر القصف الذي يعيشه، واصفا إياه بأنه مخيف ومرعب، وأنه يعاني منه منذ فترة طويلة، وأبدى انزعاجه من شعوره بالتخلي عنه.

وطالب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وجميع وزراء الحكومة بالمرونة في المفاوضات، للوصول إلى صفقة قريبة.

وأكمل قائلا: "نشعر بأن هناك تماطلا وأن الصفقة قد استغرقت وقتا طويلا جدا"، مؤكدًا ضرورة عودة جميع الأسرى إلى منازلهم قريبا."

كما تحدث الأسير الإسرائيلي عومري ميران (47 عاما) من كيبوتس ناحل عوز، قائلا: "عائلتي العزيزة أنا مشتاق لكم جميعا، أبي، إخوتي، أختي، زوجتي أليشاي، بناتي روني وألما الغاليات".

وقال ميران : "لم نستطع هذا العام الاحتفال بأي مناسبة معا بسبب هذه الحرب الشنيعة، أتمنى بشدة أن نتمكن على الأقل من الاحتفال معا في عيد الاستقلال المقبل".

وأوضح أنه قد مر أكثر من 202 يوم في الأسر لدى حماس، ويواجه ظروفا صعبة تحت وطأة القصف العنيف.

وأكد على أهمية التوصل إلى صفقة تتيح له وللآخرين الخروج من الوضع الراهن، وهم على قيد الحياة وبحالة صحية جيدة، مشددا على ضرورة بذل كل الجهود الممكنة للضغط على الحكومة بكافة الوسائل المتاحة.