العالم اليوم - الذهب يوسع مكاسبه بدعم الرهان على خفض الفائدة الأميركية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 مايو 2024 07:25 مساءً - قفزت أسعار الذهب، الجمعة، وتتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي مدعومة بزخم بفضل بيانات الوظائف الأميركية الضعيفة هذا الأسبوع، وهي بيانات عززت التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 1423 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.71 بالمئة إلى 2362.49 دولار للأونصة.

كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو 1.26 بالمئة إلى 2369.60 دولار.

وتقدم الذهب بأكثر من واحد بالمئة أمس الخميس بعد أن أظهرت بيانات أن عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة زاد أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.

ويترقب المستثمرون الآن بيانات مؤشر أسعار المنتجين ومؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، وقد تؤثر بيانات كلا المؤشرين على أسعار الذهب والفضة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.47 بالمئة إلى 28.203 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.63 بالمئة إلى 993.90 دولار وصعد البلاديوم 1.71 بالمئة إلى 983.50 دولار.