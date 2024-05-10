بعثة مصر لدى الأمم المتحدة: الجمعية العامة اعتمدت قرارا تاريخيا في دورتها

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أحمد جودة - القاهرة - قالت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة، إن الجمعية العامة اعتمدت قرارا تاريخيا في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة لمنح فلسطين حقوقا وامتيازات إضافية في مشاركتها بالأمم المتحدة.

ووافقت منظمة الأمم المتحدة على مشروع قرار منح فلسطين العضوية الكاملة بالمنظمة، بعد التصويت على مشروع القرار الرامي لاعتماد عضوية فلسطين.

ومنذ قليل، صوتت الجمعية العامة بالأمم المتحدة بالموافقة على أحقية فلسطين بالعضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة بعد الحصول على تصويت 143 دولة.

وقال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، إن إسرائيل أغلقت معابر المساعجات وسيطرت على معبر رفح.

وأشار إلى أن تصويت الجمعية العامة لصالح قرار العضوية الكاملة للأمم المتحدة يؤكد تضامن مجلس الأمن مع فلسطين.

وأكد المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، أن عضوية فلسطين الكاملة هي الطريق لتحقيق السلام.