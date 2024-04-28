الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية يختتم دورة تدريبية بالجمهورية التونسية لصالح...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 28 أبريل 2024 10:28 صباحاً - إختتم الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية/ جامعة الدول العربية/ اليوم الخميس 25 إبريل 2024، دورة تدريبية في مجال الري لصالح 15 مهندس ري من الدول الإفريقية الفرانكوفونية وذلك بالمركز المهني للتكوين للغابات بالرمال بولاية بنزرت بجمهورية تونس.

تم تنفيذ هذه الدورة، التي امتدت لعشرة أيام، بمشاركة كل من الإتحاد الإفريقي (مكتب البحوث و التنمية للحبوب الغذائيه في المناطق شبه القاحلة SAFGRAD) و بالتعاون مع كل من وزارة الاقتصاد و التخطيط التونسيه من خلال الوكالة التونسية للتعاون الفني، ووزارة الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري من خلال وكالة التكوين و الارشاد الفلاحي.

شارك في مراسم اختتام الدورة كل من الوزير مفوض شيرين عادل إمام مدير إدارة العمليات كممثلة عن سعادة السفير محند صالح لعجوزي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية مدير عام الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية والسيد عبد الرؤوف العجيمي رئيس ديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ممثلاً لمعالي الوزير والسيد د. خميسي زياني مدير عام وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي و د. محمد البليدي مدير عام الوكالة التونسية للتعاون الفني ممثلا لوزارة الإقتصاد والتخطيط و د. أحمد المقص رئيس مكتب الإتحاد الإفريقي للحبوب والمناطق القاحلة ونائبة السيد موري اجبولانهور.

كما حضر الحفل لفيف من الدبلوماسيين من السفارات العربية والإفريقية على رأسهم سفير السنغال.

في كلمتها، ونيابة عن سعادة السفير الأمين العام المساعد مدير عام الصندوق شكرت ممثلة الصندوق، الحاضرين على مشاركتهم في مراسم إختتام هذه الدورة، كما اثنت على استضافة جمهورية تونس ورعايتها لهذا النشاط الهام، موضحة مدى التعاون الذي لمسته من مسئولي الوكالة التونسية للتعاون الفني لإنجاح هذا النشاط الرامي لتأهيل الكوادر الإفريقية، والذي يحظى بإهتمام معالي السيد أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، كونه يدعم ويشجع دوماً أنشطة الصندوق لصالح إفريقيا في شتى المجالات.

وأشادت أيضا بالتعاون المستمر مع مكتب الإتحاد الإفريقي للحبوب والمناطق القاحلة (SAFGRAD) خلال السنوات العشر الماضية، وتمنت للمشاركين في الدورة التوفيق في حياتهم العملية.

بدوره، شكر السيد رئيس مكتب الإتحاد الإفريقي كل من وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسية كما شكر مسئولي الوكالة التونسية للتعاون الفني على مشاركتهم في تنظيم هذا الحدث، مؤكداً على أهمية الدور الذي يلعبه الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية في إفريقيا وموضحاً ان التعاون المثمر والمستمر بين المؤسستين امتد لأكثر من عشر سنوات.

وفي كلمته، أكد السيد مدير عام الوكالة التونسية للتعاون الفني على أهمية هذه الدورة ومساهمتها الفعالة في تأهيل الكوادر الإفريقية المتخصصة في مجال ندرة المياه وتأثيرها على الزراعة والتي تمس العديد من الدول الإفريقية، كما تقدم بتشكراته لجامعة الدول العربية، متمثلة في الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية،والذي يشرف بالمشاركه في مجلس إدارته بدأ من العام الحالي، كما شكر الإتحاد الإفريقي على مساهمته في هذا النشاط.

من جانبه، أثنى السيد ممثل وزير الفلاحة على هذا التعاون البناء مع كل من جامعة الدول العربية والإتحاد الإفريقي مثمناً هذا النشاط الهام ومتمنياً المزيد من التعاون مستقبلاً خاصة في ظل اهتمام تونس بكافة الأنشطة التي تخص ندرة المياه، وتمنى التوفيق للحاضرين.

وفي الختام، وبإسم معالي السيد أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، أهدت السيدة ممثلة الصندوق درع تذكاري للسيد مدير عام الوكالة التونسية للتعاون الفني.