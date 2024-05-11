ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 34971 شهيدا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 مايو 2024 02:29 مساءً - أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34971، غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 78641 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر بحق العائلات في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت عن استشهاد 28 مواطنًا، وإصابة 69 آخرين.