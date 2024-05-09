دوت الخليج -

الذهب حبيس نطاق ضيق ‏

تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق اليوم الخميس، وسط ترقب لبيانات اقتصادية أمريكية بإمكانها أن تقدم مزيدا من الإشارات على الموعد الذي قد ينفذ فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" تخفيضات في أسعار الفائدة. الذهب حبيس نطاق ضيق ‏تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق اليوم الخميس، وسط ترقب لبيانات اقتصادية أمريكية بإمكانها أن تقدم مزيدا من الإشارات على الموعد الذي قد ينفذ فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" تخفيضات في أسعار الفائدة. وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2314.26 دولار للأوقية "الأونصة". وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2321 دولارا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 27.53 دولار، كما ارتفع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 982.10 دولار فيما زاد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 956.13 دولار.

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