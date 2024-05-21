الصحة الفلسطينية : 7 شهداء و19 مصابا جراء عدوان الاحتلال المستمر على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 مايو 2024 05:25 مساءً - أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، إرتقاء 7 شهداء و19 مصابا بجروح متفاوتة جراء عدوان الاحتلال المستمر على جنين منذ صباح اليوم، وفقًا لما ذكرته "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

أكثر من 1000 جندي إسرائيلي يشاركون في العملية العسكرية في مدينة جنين

وقبل قليل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن أن أكثر من 1000 جندي إسرائيلي يشاركون في العملية العسكرية في مدينة جنين بالضفة الغربية، حيث كثف الاحتلال من قصفه على جنين كما نفذت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على المنطقة الشمالية لمخيم البريج وسط قطاع غزة.