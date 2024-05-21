الأونروا تعلن تعليق توزيع الأغذية في مدينة رفح الفلسطينية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 مايو 2024 10:36 مساءً - أعلنت منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، الأونروا، تعليق توزيع الأغذية في مدينة رفح الفلسطينية.

وأوضحت الأونروا مساء اليوم الثلاثاء، أن توزيع المواد الغذائية في رفح متوقف حاليا بسبب نقص الإمدادات وانعدام الأمن، مؤكدة أن الوصول إلى مركز مساعدات الوكالة وبرنامج الأغذية العالمي بات صعبا في رفح نتيجة العملية العسكرية.

وتغلق قوات الاحتلال الإسرائيلي المعابر مع قطاع غزة، وتفرض حصارا خانقا على القطاع، ولم تدخله أية مساعدات منذ نحو أسبوعين.

وزير الخارجية الأمريكي يهاجم إغلاق إسرائيل للمعابر

وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في رفح وما حولها وإغلاق المعابر أدت إلى تفاقم الوضع الإنساني، مضيفًا: طالبنا إسرائيل مرارًا بالتركيز على حل الملف الإنساني بغزة وعدم جعله هدفًا ثانويًا في القضاء على حماس، بحسب قوله.

وأضاف بلينكن في جلسة أمام الكونجرس اليوم الثلاثاء: نعمل على حماية المدنيين في غزة وتوفير المساعدات الإنسانية لهم لأن ما يجري هناك معاناة مروعة.

فيما حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، من خطورة استمرار حرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا في رفح وغزة ونابلس وآخرها ما يجري في محافظة جنين وسقوط العديد من الشهداء والجرحى.

وقال، إنه بالرغم من قرار مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن حكومة الاحتلال وجيشها يصرون على مواصلة جرائمهم، وذلك جراء الدعم الأمريكي المستمر وغير المبرر لصالح الاحتلال.