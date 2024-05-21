أسعار النحاس تسجل رقماً قياسياً

أسعار النحاس تسجل رقماً قياسياًارتفعت أسعار النحاس إلى مستوى قياسي جديد لتواصل مسيرة الارتفاع المستمرة منذ عدة شهور، بسبب إقبال المستثمرين على شرائه انتظارا لمزيد من ارتفاع الأسعار نتيجة النقص المتوقع في الإمدادات.

وأفادت وكالة بلومبرج الأمريكية للأنباء اليوم، بأن أسعار العقود الآجلة للنحاس ارتفعت في تعاملات بورصة لندن للمعادن اليوم بأكثر من أربعة في المائة لتصل إلى أكثر من 11 ألف دولار للطن لأول مرة، قبل أن تفقد جزءا من مكاسبها في تعاملات الظهيرة.

وأضافت: إن البنوك وشركات التعدين وصناديق الاستثمار تراهن على استمرار ارتفاع أسعار النحاس لعدة شهور، في الوقت الذي تدفقت فيه الاستثمارات إلى هذه السوق خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وبدأت أسعار النحاس في الارتفاع منذ أبريل الماضي، وسجلت الأسعار في الأسبوع الماضي ارتفاعا كبيرا مع نقص المعروض في بورصة نيويورك للعقود الآجلة.

وقال المحلل الرئيسي في مجموعة سي.آر.يو جروب للأبحاث كريج لانج: إن "هذا رفع الأسعار إلى مستوى جديد ومن الصعب تحديد قمة الأسعار في هذه البيئة... أسواق السلع تميل إلى الارتفاع الشديد".

الجدير ذكره أن المستثمرين والمتعاملين ومسؤولي شركات التعدين يحذرون منذ سنوات من أن العالم يواجه نقصاً شديداً في إمدادات النحاس نتيجة تزايد الطلب عليه لاستخدامه في الكثير من المنتجات الصديقة للبيئة مثل السيارات الكهربائية.