أسعار النحاس تسجل رقماً قياسياً
ارتفعت أسعار النحاس إلى مستوى قياسي جديد لتواصل مسيرة الارتفاع المستمرة منذ عدة شهور، بسبب إقبال المستثمرين على شرائه انتظارا لمزيد من ارتفاع الأسعار نتيجة النقص المتوقع في الإمدادات.
وأفادت وكالة بلومبرج الأمريكية للأنباء اليوم، بأن أسعار العقود الآجلة للنحاس ارتفعت في تعاملات بورصة لندن للمعادن اليوم بأكثر من أربعة في المائة لتصل إلى أكثر من 11 ألف دولار للطن لأول مرة، قبل أن تفقد جزءا من مكاسبها في تعاملات الظهيرة.
وأضافت: إن البنوك وشركات التعدين وصناديق الاستثمار تراهن على استمرار ارتفاع أسعار النحاس لعدة شهور، في الوقت الذي تدفقت فيه الاستثمارات إلى هذه السوق خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وبدأت أسعار النحاس في الارتفاع منذ أبريل الماضي، وسجلت الأسعار في الأسبوع الماضي ارتفاعا كبيرا مع نقص المعروض في بورصة نيويورك للعقود الآجلة.
وقال المحلل الرئيسي في مجموعة سي.آر.يو جروب للأبحاث كريج لانج: إن "هذا رفع الأسعار إلى مستوى جديد ومن الصعب تحديد قمة الأسعار في هذه البيئة... أسواق السلع تميل إلى الارتفاع الشديد".
الجدير ذكره أن المستثمرين والمتعاملين ومسؤولي شركات التعدين يحذرون منذ سنوات من أن العالم يواجه نقصاً شديداً في إمدادات النحاس نتيجة تزايد الطلب عليه لاستخدامه في الكثير من المنتجات الصديقة للبيئة مثل السيارات الكهربائية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار النحاس تسجل رقماً قياسياً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.