الاحتلال يطلق الرصاص الحي على الفلسطينيين ويعتقل البعض

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 يونيو 2024 10:32 صباحاً - وسط إطلاق قوات الاحتلال الصهيوني الرصاص الحي اقتحمت قوة احتلالية اليوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو، أحياء عدة من القرية، وداهمت منازل فيها وقامت بتفتيشها، والعبث بمحتوياتها، واعتقلت من قرية برقة شمال غرب نابلس الأسيرين المحررين الشابين سيف حمدان، وعزات نشأت سيف.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، ثلاثة من محافظة بيت لحم، وقال مصدر أأمنيمني بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: "شهاب الدين عثمان إبراهيم زعول (20 عاما)، وحسن علي اسماعيل حمامرة (25 عاما) من قرية حوسان غربا، ومحمد أحمد إبراهيم"، مناصرة من قرية واد فوكين غربا.. بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال منطقتي حرملة ورفيديا شرقا.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 36,479 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 82,777 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.