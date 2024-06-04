أبو الغيط يدعو للتعامل الإيجابي مع جهود وقف إطلاق النار بغزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 يونيو 2024 11:29 صباحاً - أكد السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الوضع في غزة يقتضي إنهاء الكارثة الإنسانية التي ارتكبها العدوان الإسرائيلي وانسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل من القطاع وعودة النازحين إلى مناطقهم، وفقًا لنبأ عاجل لفضائية "القاهرة الإخبارية".

وثمن "أبو الغيط"، جهود الوساطة المصرية القطرية الأمريكية لتحقيق وقف كامل لإطلاق النار في غزة وضمان إدخال المساعدات.

ودعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى التعامل الإيجابي مع جهود ومقترحات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.