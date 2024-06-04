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الأمم المتحدة: سكان الضفة الغربية يتعرضون لسفك دماء غير مسبوق

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 يونيو 2024 01:28 مساءً - دعا فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إلى وضع حد لـ"سفك الدماء غير المسبوق" في الضفة الغربية المحتلة، معتبرًا أن استشهاد أكثر من 500 فلسطيني هناك منذ السابع من أكتوبر "غير منطقي"، بحسب وكالات.

وقال تورك في بيانٍ "كما لو أن الأحداث المأساوية التي وقعت في إسرائيل ومن ثم في غزة على مدى الأشهر الثمانية الماضية ليست كافية، يتعرّض سكان الضفة الغربية المحتلة يومًا بعد يوم لسفك الدماء بشكل غير مسبوق.. من غير المنطقي إطلاقًا أن يُحصَد هذا العدد الكبير من الأرواح بهذه الطريقة الوحشية".

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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