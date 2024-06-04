حزب الله يستهدف لواء حرمون 810 الإسرائيلي بسرب مسيرات

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 يونيو 2024 04:28 مساءً - أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، تنفيذ هجوم جوي بسرب من المُسيرات الانقضاضية على لواء حرمون 810 الإسرائيلي في ثكنة معاليه جولاني بالأراضي المحتلة السورية، وتحقيق إصابات مؤكدة في صفوف الاحتلال، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.
وقال حزب الله في بيانٍ له: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على الاغتيال الذي نفذه العدو في بلدة الناقورة، شنت المقاومة الإسلامية هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الانقضاضية على لواء حرمون 810 في ثكنة معاليه جولاني في الجولان السوري المحتل مستهدفة أماكن تموضع واستقرار ضباط وجنود العدو".