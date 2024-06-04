حزب الله يستهدف لواء حرمون 810 الإسرائيلي بسرب مسيرات

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 يونيو 2024 04:28 مساءً - أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، تنفيذ هجوم جوي بسرب من ‏المُسيرات الانقضاضية على لواء حرمون 810 الإسرائيلي في ثكنة معاليه جولاني بالأراضي المحتلة السورية، وتحقيق إصابات مؤكدة في صفوف الاحتلال، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.

وقال حزب الله في بيانٍ له: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‏‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على ‏الاغتيال الذي نفذه العدو في بلدة الناقورة، شنت المقاومة الإسلامية هجومًا جويًا بسرب من ‏المسيرات الانقضاضية على لواء حرمون 810 في ثكنة معاليه جولاني في الجولان السوري المحتل ‏مستهدفة أماكن تموضع واستقرار ضباط وجنود العدو".